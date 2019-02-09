В МИД высказались о расчетах в евро с ЕС

Замглавы российского МИДа Александр Панкин заявил, что в Европейским союзе считают целесообразным переход на расчеты с Россией в евро, передает РИА «Новости».

При этом, по его словам, Москва тоже рассматривает возможность перехода на взаиморасчеты с ЕС в евро.

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Он также назвал «перспективным направлением» расчеты в евро за нефть и газ, однако не смог ответить на вопрос, произойдет ли это в 2019 году, из-за текущего состояния отношений России и ЕС.

Ранее в МИД России назвали условие транзита газа через Украину.