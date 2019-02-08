В Сибае затапливают карьер, ставший причиной смога

Работники Учалинского горно-обогатительного комбината начали затапливать карьер в башкирском Сибае, из-за тления руды в котором в городе с ноября стоит смог и запах серы. Об этом сообщает «Реальное время».

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха в Сибае. Прокуратура Башкирии нашла ряд нарушений при выбросе в атмосферу загрязняющих веществ.

Реклама

Ранее в МЧС заявляли, что источником загрязнения воздуха в городе является тление руды в закрытом карьере.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что карьер в Сибае будет затоплен к 20 марта.