Меркель подтвердила достижение соглашения по «Северному потоку — 2»

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что страны Евросоюза пришли к соглашению по поводу того, как регулировать проект «Северный поток — 2». Об этом сообщает Reuters.

В агентстве подчеркнули, что подробности достигнутого компромисса неизвестны.

«Что касается газовой директивы, то мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тому, что Франция и Германия тесно сотрудничали», — сказала Меркель.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия договорились по «Северному потоку — 2».