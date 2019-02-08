Меркель подтвердила достижение соглашения по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что страны Евросоюза пришли к соглашению по поводу того, как регулировать проект «Северный поток — 2». Об этом сообщает Reuters.
В агентстве подчеркнули, что подробности достигнутого компромисса неизвестны.
«Что касается газовой директивы, то мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тому, что Франция и Германия тесно сотрудничали», — сказала Меркель.
Ранее сообщалось, что Франция и Германия договорились по «Северному потоку — 2».