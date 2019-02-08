Послы ЕС выдали мандат на переговоры по ужесточению газовой директивы
Послы Евросоюза выдали румынскому председательству в ЕС мандат на переговоры с Европарламентом и Еврокомиссией по ужесточению газовой директивы ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
«Мандат одобрен», — подтвердил собеседник агентства.
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Как отмечается, внесение поправок может существенно осложнить строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2».
Газовая директива ЕС распространяет основные принципы, определяющие регулирование европейского газового рынка, на трубопроводы за пределами ЕС. Они касаются и «Северного потока — 2».
Ранее сообщалось, что Франция и Германия договорились по «Северному потоку — 2».