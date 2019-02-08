Послы ЕС выдали мандат на переговоры по ужесточению газовой директивы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/75/12172075/RTX6LS8G-pic905-895x505-44974.jpg">

Послы Евросоюза выдали румынскому председательству в ЕС мандат на переговоры с Европарламентом и Еврокомиссией по ужесточению газовой директивы ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Мандат одобрен», — подтвердил собеседник агентства.

Реклама

Как отмечается, внесение поправок может существенно осложнить строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2».

Газовая директива ЕС распространяет основные принципы, определяющие регулирование европейского газового рынка, на трубопроводы за пределами ЕС. Они касаются и «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что Франция и Германия договорились по «Северному потоку — 2».