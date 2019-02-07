МИД оценил действия США в отношении международной торговли

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США, выйдя из ряда договоров, попрощались с нормами международной торговли. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, США вышли уже из целого ряда международных договоренностей.

Она также добавила, что Вашингтон фактически «прощается со всеми нормами ведения международных отношений».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона нет выбора в ситуации с ДРСМД.