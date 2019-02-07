Bloomberg рассказал о российской госпрограмме благоустройства городов.

Городская модернизация стала одной из ключевых тем нынешнего президентского срока Владимира Путина. Целью программы модернизации было «формирование массового и активного среднего класса», который не покинет свои родные города ради переезда в столицу или за рубеж, поскольку около 80%россиян живут в городах.

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С 2011 года российские власти продвигают многомиллиардную программу по модернизации городов и поселков. За последние четыре года выделено 2,1 трлн руб.

31,7 млрд выделен только на Москву, чья быстрая модернизация «стала источником зависти в стране», отмечает Bloomberg. За пределами Москвы деньги на реконструкцию помогают привести в порядок 40 небольших российских городов с общим населением 23 млн человек, от европейской части до Дальнего Востока, а также исторические города на западе России.

Российское конструкторское бюро «Стрелка» провело начальный этап программы «40 городов», помогая местным архитекторам от Новосибирска до Екатеринбурга и Владивостока. Голландская архитектурная фирма West 8, отвечающая за ландшафтный дизайн на острове Губернаторов в Нью-Йорке, была привлечена для работы в Саратове. Дизайнерская фирма Snohetta, которая помогла обновить национальную оперу в Осло, провела работы в парке Гусейна бен Талала в Грозном.

В августе прошлого года журнал The Economist рассказал о развернувшейся в России кампании по городскому благоустройству, которая, взяв старт в Москве, стала распространяться на регионы и стимулировать гражданскую активность.