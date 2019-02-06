В Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной может полностью прекратиться в силу «объективных» причин. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, решение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией должно быть принято на государственном уровне.
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Он также добавил, что пассажиропоток между странами «сам по себе умирает».
Омелян подчеркнул, что за 2018 год пассажиропоток между Россией и Украиной снизился на 20%.
Ранее сообщалось, что украинский министр предрек неизбежное прекращение ж/д сообщения с Россией.