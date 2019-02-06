Анкара приветствовала решение Москвы об отмене виз для ряда граждан

Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой заявил, что Анкара приветствует решение президента России Владимира Путина об отмене виз для ряда категорий турецких граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данное решение было принято по итогам консультаций между Россией и Турцией по консульским вопросам.

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Он также добавил, что Анкара ожидает полной отмены визового режима для турецких граждан.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ об отмене ограничительных мер против Турции.