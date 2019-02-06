Путин предложил продлить амнистию капиталов для ряда бизнесменов

Президент России Владимир Путин выступил с предложением о продлении амнистии капитала для тех, кто регистрирует бизнес в специальных административных районах и возвращает капитал в Россию. Об этом сообщат РИА «Новости».

Глава государства отметил, что в настоящее время до 1 марта 2019 года уже действует амнистия капиталов. Президент предложил продлить амнистию сроком еще на год.

Реклама

«Мы с коллегами обсуждали ситуацию, которая складывается в этой сфере и считаем, что еще на один год можно продлить амнистию капиталов для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию, а также регистрируют свой бизнес в специальных административных районах», — сказал Путин.

Данное предложение он высказал во время выступления на форуме «Деловой России».

Ранее сообщалось, что Путин разрешил Генпрокуратуре проверять наличие у чиновников счетов за рубежом.