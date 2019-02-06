Песков прокомментировал запрет учебника по экономики из-за недостатка патриотизма

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков перенаправил в Министерство просвещения России вопрос об исключении учебника по экономики для учеников 10–11-х классов из федерального ПУ за «недостаточный патриотизм». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что вопрос сам по себе «специфический», поэтому его необходимо переадресовать в соответствующее ведомство.

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Ранее в Минобрнауки признали непригодными треть школьных учебников.

Согласно результатам государственной экспертизы Российской академии образования (РАО), примерно 30% школьных учебников получили отрицательную оценку.