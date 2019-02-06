Песков прокомментировал новые данные Росстата по ВВП

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата об уровне ВВП России по итогам 2018 года, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, это «серьезная организация» и ее цифры основываются на «глубоком анализе».

Песков заявил, что в Кремле эти цифры принимаются к сведению, хотя у властей есть и другие источники для получения экспертного мнения по этому поводу.

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«Бывают определенные нюансы, но это требует дополнительного анализа», — сказал Песков о возможных различиях между этими данными.

Ранее сообщалось, что Росстат оценил рост ВВП России по итогам 2018 года в 2,3%, что превысило прогноз главы Минэкономразвития Максима Орешкина.