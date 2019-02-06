Греция захотела поучаствовать в «Турецком потоке»

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Греческий премьер Алексис Ципрас заявил, что страна хотела бы принять участие в реализации «Турецкого потока». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческие СМИ.

Как отмечается, такое заявление премьер-министр сделал после встречи с турецким президентом Тайипом Эрдоганом. По словам Ципраса, страны должны сотрудничать в области энергетики, которая не должна становиться причиной региональных столкновений.

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«И мы уже сотрудничаем в таких важных энергетических проектах, как Трансадриатический трубопровод, мы хотели бы иметь более широкое сотрудничество в «Турецком потоке», — сказал Ципрас.

Он добавил, что хотел бы вернуть позитивную повестку в греко-турецкие отношения.

Ранее сообщалось, что в Болгарии решили продлить «Турецкий поток».