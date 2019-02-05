SCMP: «американская мечта» китайцев сильна вопреки войне с США

Одними из самых популярных туристических направлений для китайцев остаются США и Канада, пишет South China Morning Post со ссылкой на данные туристических компаний.

Отмечается, что текущая торговая война между Китаем и США, а также конфликт вокруг задержания финансового директора корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу не повлияли на интерес граждан КНР к туристическим направлениям в данных странах.

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США по-прежнему возглавляют список самых популярных дальнемагистральных направлений в период китайского Нового года по лунному календарю, говорится в материале. На долю Соединенных Штатов приходится около 60% онлайн-бронирований в Китае.

По данным туристической компании Ctrip, после США наиболее популярными направлениями стали Австралия, Италия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Новая Зеландия, Великобритания и Испания.

Согласно данным онлайн-сервиса путешествий Fliggy, США находятся на втором по популярности месте после Австралии в направлениях, выходящих за пределы Азии.

Поездки, забронированные в США и Канаду на период Нового года, выросли на 60% и 21% соответственно. Это первые результаты пика туристического сезона с тех пор, как отношения между Китаем и США и Канадой ухудшились, говорится в материале.