Медведев предостерег белорусов от недобросовестной конкуренции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/125/12128125/RIAN_3008983.HR-pic905-895x505-62434.jpg">

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что если Белоруссия будет заниматься недобросовестной конкуренцией, «демпинговать», то Россия с этим разберется. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, глава правительства посетил Щербинский лифтостроительный завод, главным конкурентом которого является Могилевский завод лифтового машиностроения. Уточняется, что это предприятие пользуется серьезной государственной поддержкой. Это отражается на конечной стоимости готовой продукции, поставляемой в Россию: она значительно ниже.

Реклама

«Что касается белорусов, с одной стороны, конкуренция — это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что рынок единый, и именно из-за этого возникают проблемы.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились о новой встрече.