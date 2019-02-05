В московском метро введут систему оплаты по зонам

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Московский метрополитен заказал разработку новой билетной системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир. Об этом пишет РБК со ссылкой на одного из участников ИT-рынка.

Как отмечается, поэтапное внедрение системы начнется в 2020 году. В течение трех лет могут появиться новые виды билетных носителей, а также устройства пассажирской автоматики для бесконтактных способов подтверждения билетов.

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По словам гендиректора ООО «МСП» Татьяны Семеновой, с которой побеседовало издание, одной из задач развития инфраструктуры города является оптимизация расходов пассажиров.

Уточняется, что сумма контракта на разработку составляет 670 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на зеленой ветке в московском метро произошел сбой.