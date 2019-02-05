Лавров рассказал о возвращении молодых российских специалистов из США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что из США на родину возвращаются молодые российские специалисты. Слова министра приводит ТАСС.

По его словам, из Соединенных Штатов возвращаются «в том числе молодые ребята», которые работают в сфере информационных и коммуникационных технологий.

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«В том числе и из Силиконовой (Кремниевой) долины некоторые ребята возвращаются». — сказал Лавров.

Министр отметил, что этот процесс активизировало создание российских центров, в которых молодежь обучается информационным технологиям.

О каком количестве вернувшихся «молодых ребят» идет речь Лавров не уточнил.

Ранее Минтруд назвал самые востребованные профессии.