США заподозрили Россию в нарушении норм ВТО
В США считают, что Россия может нарушать нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет торгпреда США при организации.
Составители отчета подчеркнули, что прибегнут к необходимым «мерам», если обнаружат нарушения с российской стороны.
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«[Соединенны Штаты] изучат и применят все соответствующие меры, чтобы решить вопрос и сохранить рынки России открытыми для экспорта из США», — говорится в документе.
Также авторы отчета подвергли критике российские нормы по ввозу и вывозу товаров из страны. В частности, они негативно отозвались о локализации российского производства и некоторых налогах и сборах.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскритиковал «махровый протекционизм» США.