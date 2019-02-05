США заподозрили Россию в нарушении норм ВТО

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В США считают, что Россия может нарушать нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет торгпреда США при организации.

Составители отчета подчеркнули, что прибегнут к необходимым «мерам», если обнаружат нарушения с российской стороны.

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«[Соединенны Штаты] изучат и применят все соответствующие меры, чтобы решить вопрос и сохранить рынки России открытыми для экспорта из США», — говорится в документе.

Также авторы отчета подвергли критике российские нормы по ввозу и вывозу товаров из страны. В частности, они негативно отозвались о локализации российского производства и некоторых налогах и сборах.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскритиковал «махровый протекционизм» США.