Глава ФРС ответил на критику Трампа
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл встретился с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пауэлла, ФРС будет принимать неполитизированные решения.
Он также добавил, что ФРС будет проводить денежно-кредитную политику с целью поддержать максимальную занятость и стабильные цены.
Реклама
При этом на встрече присутствовали заместитель главы ФРС Ричард Кларида и министр финансов США Стивен Мнучин.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп может пригласить в ФРС бывшего кандидата в президенты США.