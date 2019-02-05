Глава ФРС ответил на критику Трампа

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Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл встретился с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пауэлла, ФРС будет принимать неполитизированные решения.

Он также добавил, что ФРС будет проводить денежно-кредитную политику с целью поддержать максимальную занятость и стабильные цены.

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При этом на встрече присутствовали заместитель главы ФРС Ричард Кларида и министр финансов США Стивен Мнучин.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп может пригласить в ФРС бывшего кандидата в президенты США.