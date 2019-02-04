Гуайдо заявил о намерении Мадуро перевести миллиард долларов в Уругвай

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Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что сторонники президента страны Николаса Мадуро пытаются перевести из Банка социально-экономического развития $1-1,2 млрд в Уругвай. Слова Гуайдо приводит портал Infobae.

По его словам, таким образом Мадуро намерен продолжить «грабить» население Венесуэлы. Гуайдо не уточнил, откуда у него сведения о подобных планах венесуэльского президента.

Ранее сообщалось, что компания из ОАЭ купила часть золота Венесуэлы.