Гуайдо заявил о намерении Мадуро перевести миллиард долларов в Уругвай
Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что сторонники президента страны Николаса Мадуро пытаются перевести из Банка социально-экономического развития $1-1,2 млрд в Уругвай. Слова Гуайдо приводит портал Infobae.
По его словам, таким образом Мадуро намерен продолжить «грабить» население Венесуэлы. Гуайдо не уточнил, откуда у него сведения о подобных планах венесуэльского президента.
Ранее сообщалось, что компания из ОАЭ купила часть золота Венесуэлы.