Новак отчитался о сокращении нефтедобычи в России

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Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия сократила добычу нефти в январе 2019 года на 47 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года. Об том сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Министр добавил, что по сравнению с декабрем прошлого года добыча нефти уменьшилась на 100 тыс. баррелей в сутки.

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«Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства в соответствии с раннее озвученными планами поэтапного сокращения добычи к маю этого года», — сказал Новак.

7 декабря страны-экспортеры нефти, в том числе не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти с 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки. Члены ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. баррелей, а не входящие в организацию страны — на 400 тыс. баррелей.

Ранее саудовский министр пожаловался на недостаточно быстрое сокращение нефтедобычи Россией.