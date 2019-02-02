Fitch предостерег от «перегрева» в российском банковском секторе

Международное рейтинговое агентство Fitch предупредило о возможных проблемах в российском банковском секторе, которые могут возникнуть из-за проблем с потребкредитованием. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, на российской территории увеличиваются темпы роста необеспеченного розничного кредитования, что может привести к напряженной ситуации в банковском секторе страны.

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«Если розничное кредитование продолжит увеличиваться такими темпами, это может привести к перегреву при чрезмерно высокой доле кредитов, выдаваемых заемщикам более слабого качества», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, ЦБ борется с данным явлением, но принимаемые банком меры пока не привели к заметным результатам. Однако подчеркивается, что лимит PTI был бы более эффективным способом при данных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что S&P сохранило рейтинг России на уровне BBB-.