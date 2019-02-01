Суд арестовал лжеконсультанта, рассказывавшего о схемах ухода от налогов

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Евгения Сивкова — основателя ликвидированной в прошлом году Партии налогоплательщиков, следует из картотеки суда. Как говорится в документе, в отношении него расследуется дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее Сивков проводил семинары, в которых рассказывал о незаконных схемах ухода от налоговых выплат. Он в том числе представлялся аудитором.

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Весной прошлого года его исключили из членов саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» за несоблюдение профессиональной этики и нарушение законодательства. По мнению экспертов, высказывания Сивков выражали «предвзятое (негативное) отношение к налоговому законодательству», а в его выступлениях звучало «негативное и антагонистическое отношение к действующему правовому регулированию и государственным органам и на призыв к совершению противоправных действий». Комиссия СРО пришла к выводу, что это не соответствует статусу аудитора, писал «Коммерсантъ».

В апреле Хамовнический суд Москвы включил сайты с размещенной Сивковым информацией в черный список. А в мае арбитраж запретил ему заниматься предпринимательской деятельностью, работать на госслужбе и возглавлять коммерческие структуры на протяжении двух лет.