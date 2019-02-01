Орешкин сравнил ситуацию в ЕАЭС с «застрявшим лифтом»

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что переговоры в рамках ЕАЭС по ряду вопросов словно «застряли в лифте». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть одна страна, которая блокирует решение вопроса», — сказал Орешкин.

По его словам, решение некоторых вопросов в рамках ЕАЭС пришлось отложить на более поздние сроки.

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Однако, Орешкин отказался называть, какая из стран-членов блокирует решение вопросов.

Ранее сообщалось, что в ЕАЭС одобрили решение о статусе Молдавии в качестве страны-наблюдателя.