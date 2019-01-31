«Обман и коррупция»: Тимошенко высказалась о ситуации в газовой сфере на Украине
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко прокомментировала ситуацию в газовой сфере на Украине. Об этом сообщается на ее странице в фейсбуке.
По ее словам, все, что в ней сейчас происходит, это «обман и коррупция».
«Дешевого газа собственной добычи нам хватает на все нужды населения и бюджетной сферы. Но сейчас людей заставляют платить за газ по мифическим и завышенным «европейским» ценам», — заявила Тимошенко.
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Она добавила, что намерена разобраться с этой ситуацией.
Ранее сообщалось, что Тимошенко сравнила украинский базар с Facebook.