Оргкомитет Российского инвестиционного форума утвердил деловую программу мероприятия

В четверг под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака состоялось заседание Организационного комитета Российского инвестиционного форума, на котором обсудили вопросы подготовки Форума и согласовали его деловую программу.

14 февраля состоится пленарное заседание с участием Председателя Правительства Российской Федерации В рамках деловой программы Форума Дмитрий Медведев традиционно проведет встречу с представителями деловых кругов и примет участие в сессии «Экономика городского комфорта». Также на площадке Форума состоится встреча Председателя Правительства Российской Федерации с руководителями субъектов Российской Федерации.

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Председатель Организационного комитета Дмитрий Козак рассказал о фокусе деловой программы Форума: «Основная тема форума «Национальные проекты: от стратегии к действию». Мы переходим к практической реализации всех национальных проектов в 2019 году, и Российский инвестиционный форум – это важная площадка, для того чтобы обозначить все решения, которые были приняты для реализации национальных проектов с участием бизнеса и региональных органов власти».

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Российского инвестиционного форума Антон Кобяков сообщил: «Деловая программа вызвала живой интерес экспертного сообщества, министерств и ведомств, ответственных за направления. В программе запланировано 55 мероприятий по трем тематическим направлениям: региональная политика, деловой климат в России, социальная повестка. По состоянию на 31 января 2019 г. свое участие в Форуме подтвердили более 3000 человек из 60 стран. Участвуют 80 глав субъектов Российской Федерации, зарегистрировано 1300 представителей СМИ».