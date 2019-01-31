Минприроды проверит Росгеологию после скандального увольнения Горринга
Минприроды России проведет проверку Росгеологии в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
Как отмечается, это произойдет по личному поручению вице-премьера Алексея Гордеева.
«То, что (глава Росгеологии Роман. — «Газета.Ru») Панов получил выговор — это правда. То, что [Руслан] Горринг уволен — тоже правда», — добавил Кобылкин.
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Ранее сообщалось, что экс-замглавы Росгеологии прокомментировал свое скандальное видео.
Горринг покинул свой пост после того, как в сети появилось видео, на котором Горринг играет в компьютерную игру, параллельно рассказывая о личной жизни и угрожая другим участникам онлайн-игры.