США и ЕС рассматривают новые санкции против России

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что американская сторона и Евросоюз продолжают рассматривать дополнительные меры против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США и ЕС могут ввести новые санкции против России, если Москва не согласится вернуть моряков.

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Он также добавил, что Евросоюз намерен продлить санкции против России в феврале.

Волкер подчеркнул, что решения по дополнительным антироссийским санкциям пока нет.

Ранее сообщалось, что в ПАСЕ утвердили резолюцию по Керченскому проливу.