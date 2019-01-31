Захарова констатировала безрезультативность антироссийских санкций США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила действие санкций, введенных США против России. Об этом она сказала во время брифинга.

Во время выступления Захарова задалась вопросом, удалось ли американской стороне добиться тех целей, к которым они стремились, вводя санкции.

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«Я думаю, ответ вы знаете: нет, не удалось», — сказала Захарова.

Она добавила. что от санкционных ограничений страдают и американские компании, при чем деловые круги на Западе по-прежнему заинтересованы в контактах с Россией.

Ранее замглавы российского МИДа Александр Панкин заявил, что Запад продолжит искать новые поводы для введения санкций против России.