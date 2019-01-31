«Спекулятивные цели»: СМИ ответили на данные о перебоях с продуктами в Москве

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Введение новых правил выдачи разовых пропусков для большегрузов не может повлиять на стоимость продуктов и их поставки в Москву. Об этом говорится в сообщении главы Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что транспортники, розничные сети и производители предупредили мэра Москвы Сергея Собянина об угрозе подорожания продуктов и перебоях с их поставками из-за новых правил движения грузовиков по столице.

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По его мнению, СМИ подобными публикациями «могут преследовать собственные спекулятивные цели».

«Со многими представителями торговых сетей мы уже переговорили, никаких вопросов и опасений ни у кого не возникло», — сказал Немерюк.

Новые правила оформления пропусков действуют в Москве с 14 января 2019 года. Разовый пропуск сроком действия не более пяти суток на одно транспортное средство можно получить не более двух раз в месяц. За нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. руб.