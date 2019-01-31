ЦБ отозвал лицензию у «Камчаткомагропромбанка»

Банк России (ЦБ) принял решение об отзыве лицензии на предоставление банковских услуг у «Камчаткомагропромбанка», сообщается на сайте регулятора.

В сообщении ЦБ говорится, что лицензия у кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «Камчаткомагропромбанк» (публичное акционерное общество ПАО «Камчаткомагропромбанк») отозвана с 31 января.

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В качестве причины для отзыва лицензии в ЦБ заявили о «признаках недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов».

В пресс-службе регулятора напомнили, что банк занимал 297 место в банковской системе России.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у банка «Еврокапитал-Альянс».