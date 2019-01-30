NYT рассказала, как Венесуэла может cнизить эффект от нефтяных санкций США

Эффект от санкций США в отношении нефтяной компании Венесуэлы PDVSA будут не такими жесткими, как ожидают в администрации президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times.

Американские нефтяные санкции нанесут удар по режиму президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако, по словам экспертов, на данный момент неясно, насколько быстро и повсеместно будут ощущаться их последствия.

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По оценкам чиновников из администрации Трампа, санкции США могут привести к потерям в размере $11 млрд в течение следующего года, что станет сокрушительным ударом для страны, которая уже испытывает нехватку денег для покупки достаточного количества продовольствия и медикаментов. Однако некоторые аналитики считают эти оценки завышенными.

Санкции нанесут заметный удар по денежному потоку администрации Мадуро, но последствия будут не такими серьезными, как ожидается, считает Паола Родригес-Масиу, аналитик нефтяного рынка Венесуэлы из норвежской консалтинговой компании Rystad Energy.

«Нефть, которую Венесуэла в настоящее время экспортирует в США, будет перенаправляться в другие страны и продаваться по более низким ценам», — говорит эксперт.

Венесуэла экспортирует 300 тыс. баррелей в день в Индию и 240 тыс. в Китай, также продает нефть и в другие страны Европы и Юго-Восточной Азии. Как отмечает NYT, многие страны будут покупать венесуэльскую нефть, если она будет предлагаться по сильно сниженным ценам.

Санкции не запрещают закупку США нефти из Венесуэлы, но требуют, чтобы средства от покупки переводились на счета, заблокированные для Мадуро. Соединенные Штаты планируют предоставить их в распоряжение лидера оппозиции Венесуэлы и самопровозглашенного временного президента страны Хуана Гуайдо.

За последние шесть лет экспорт венесуэльской нефти в Соединенные Штаты сократился вдвое. При этом 500 тыс. баррелей в день, которые Венесуэла продает Америке, по-прежнему составляют 40% от экспорта нефти страны. Примерно 90% доходов в казну государства поступает от экспорта нефти, подчеркивает газета.

Эксперты отмечают, что одно из главных «слабых мест» Венесуэлы — нехватка топлива. Пять нефтеперерабатывающих заводов в Венесуэле работают только на 20%, поскольку зарубежные компании не решаются поставлять Венесуэле бензин, опасаясь, что они могут попасть под новые санкции США.

Ранее сообщалось, что в США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.