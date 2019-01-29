Демократы США готовят меры против повторного снятия российских санкций
Демократы палаты представителей конгресса США опасаются, что минфин вновь может снять санкции с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, поэтому готовы предпринять законодательные инициативы, чтобы не допустить этого, передает РИА «Новости».
Как говорится в совместном заявлении председательствующих в четырех комитетах демократов,они сомневается в оправданности снятия санкций с компаний Дерипаски. Они обвинили его в «работе с Москвой ради злонамеренных целей».
«Мы глубоко обеспокоены решением министерства финансов снять санкции… до того, как у Конгресса появилась возможность подробно рассмотреть условия сделки и несмотря на обоснованную просьбу ненадолго отложить это решение», — заявили демократы.
Под заявление подписались главы комитетов по международным делам, разведке, финансовым услугам и ассигнованиям.
Ранее сообщалось, что минфин США снял санкции с «Русала» и En+.