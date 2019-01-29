Демократы США готовят меры против повторного снятия российских санкций

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Демократы палаты представителей конгресса США опасаются, что минфин вновь может снять санкции с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, поэтому готовы предпринять законодательные инициативы, чтобы не допустить этого, передает РИА «Новости».

Как говорится в совместном заявлении председательствующих в четырех комитетах демократов,они сомневается в оправданности снятия санкций с компаний Дерипаски. Они обвинили его в «работе с Москвой ради злонамеренных целей».

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«Мы глубоко обеспокоены решением министерства финансов снять санкции… до того, как у Конгресса появилась возможность подробно рассмотреть условия сделки и несмотря на обоснованную просьбу ненадолго отложить это решение», — заявили демократы.

Под заявление подписались главы комитетов по международным делам, разведке, финансовым услугам и ассигнованиям.

Ранее сообщалось, что минфин США снял санкции с «Русала» и En+.