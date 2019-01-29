«Роснефть» увеличила в 2018 году розничные продажи топлива на 16%

«Роснефть» сообщила во вторник об увеличении розничных объемов реализации топлива по итогам 2018 года увеличились на 16%.

Отмечается, что это стало возможным благодаря активной политике НК по привлечению контрагентов, расширению ассортимента розничной сети, который отличается высококачественным топливом с многостадийной системой контроля качества и развитым нетопливным предложением.

Реклама

Кроме того, выручка от продаж сопутствующих товаров на АЗС «Роснефть» за прошедший год выросла на 6%. Рост был обеспечен за счет расширения ассортимента кафе на АЗС, а также мероприятий, направленных на повышение эффективности продаж, включая обучение и мотивацию сотрудников, внедрение единых принципов работы с ассортиментом, ценообразованием, и продвижением товаров и услуг.

Росту розничных показателей на АЗС «Роснефти» также способствует и успешная реализация программ лояльности: «Семейная команда» и «BP Club», отмечает НК в пресс-релизе. Программы действуют в 58 субъектах РФ, а количество клиентов, принимающих в них участие, составляет более 10 млн человек.

Новое фирменное топливо Pulsar от НК «Роснефть» в прошедшем году получило признание экспертов и потребителей, получив премию «Товар года» в номинации «Самая популярная новинка года». Кроме того, Компания представила на российском рынке ряд новинок: высокооктановое топливо Pulsar 100, топливо Евро 6 с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами, а также новую линейку топлив с технологией Active для продажи на всех АЗС BP в России.