Сотрудников Росгеологии проверят после скандала с замглавы холдинга

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Глава Министерства природных ресурсов и экологии России инициировал комплексную проверку сотрудников Росгеологии после скандала с первым заместителем генерального директора холдинга Русланом Горрингом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

По имеющейся информации, комплексную проверку проведут по всему блоку курируемых направлений. При этом тех, кто попадет в круг участников проверки, позднее определят проверяющие службы.

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Видео, на котором Горринг играет в компьютерную игру, параллельно рассказывая о личной жизни и угрожая другим участникам онлайн-игры, вызвало критику со стороны пользователей сети.

Ранее сообщалось, что замглавы Росгеологии уволен за скандальный стрим.