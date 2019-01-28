В Венесуэле сотрудники нефтяной компании перекрыли вход на одну из площадок в знак протеста

В Венесуэле протестующие против невыплаты зарплат нефтяники перекрыли вход на одну из площадок нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) в штате Монагас. Об этом сообщает El National.

Впоследствии на место для защиты объекта прибыли сотрудники национальной гвардии, они планируют выступить в качестве посредника для общения с представителями демонстрантов.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства. США и ряд западных стран заявили о признании Гуайдо временно исполняющим обязанности президента.