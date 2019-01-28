Акции «Русала» и En+ взлетели на 10% после снятия санкций

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Стоимость акций «Русала» и En+ на Московской бирже взлетели на 10%, передает ТАСС.

Как отмечается, это произошло на фоне заявления Минфина США о снятии санкций с этих компаний.

По данным торгов, на открытии биржи бумаги «Русала» росли почти на 10%, до 34,98 рубля за акцию. Подчеркивается, что по состоянию на 10.06 мск цена на бумаги компании увеличилась на 6,1% — до 33,75 рубля за акцию.

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В свою очередь стоимость расписок En+ взлетела на 8,8% — до 612,5 рубля за ГДР. Уточняется, что на открытии торгов бумаги компании росли на 10,5%.

Ранее сообщалось, что Минфин США снял санкции с «Русала» и En+.