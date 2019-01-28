Пособия ветеранам и инвалидам увеличат с 1 февраля
Правительство утвердило размер социальных выплат ветеранам и инвалидам. Текст документа опубликован на сайте кабмина.
Как отмечается, коэффициент индексации составит 1,043. Таким образом, размер пособий вырастет на 4,3%.
Решение правительства вступит в силу с 1 февраля.
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Отмечается, что в 2018 году была коэффициент индексации составил 1,025.
Ранее сообщалось, что в Пенсионном фонде России назвали условие увеличения размера выплаты на второго ребенка.