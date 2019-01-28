Пособия ветеранам и инвалидам увеличат с 1 февраля

Правительство утвердило размер социальных выплат ветеранам и инвалидам. Текст документа опубликован на сайте кабмина.

Как отмечается, коэффициент индексации составит 1,043. Таким образом, размер пособий вырастет на 4,3%.

Решение правительства вступит в силу с 1 февраля.

Реклама

Отмечается, что в 2018 году была коэффициент индексации составил 1,025.

Ранее сообщалось, что в Пенсионном фонде России назвали условие увеличения размера выплаты на второго ребенка.