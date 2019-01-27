Глава подмосковного СПЧ пояснила слова о недостаточном вкладе россиян в бюджет

Глава Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич объяснила свои слова о недостаточном вкладе россиян в федеральный бюджет, передает «Говорит Москва».

По ее словам, фраза о бюджете была вырезана из полного видео.

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«К людям это вообще никак не относилось. Просто молодой человек взял, отрезал кусок фразы. Теперь он мне пишет, что он не понял, что он принял на свой счет, но он врет, — заявила Юденич.

Она пояснила, что обращалась не к россиянам, а к «коллегам по экспертному сообществу».

Ранее сообщалось, что высказывание Юденич вызвало недоумение собравшихся в зале, а некоторые стали кричать «мы налоги платим».