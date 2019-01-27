В Раде рассказали о газовом обмане ЕС
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Европа воспринимает Украину как ненадежного поставщика газа.
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Он также добавил, что у Киева нет партнеров для решения проблем Украины.
Мураев подчеркнул, что у России, в отличии от Украины, есть альтернативные способы поставки газа в Европу.
Ранее сообщалось, что «Турецкий поток» признали самым опасным проектом для Украины.