В Раде рассказали о газовом обмане ЕС

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Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Европа воспринимает Украину как ненадежного поставщика газа.

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Он также добавил, что у Киева нет партнеров для решения проблем Украины.

Мураев подчеркнул, что у России, в отличии от Украины, есть альтернативные способы поставки газа в Европу.

Ранее сообщалось, что «Турецкий поток» признали самым опасным проектом для Украины.