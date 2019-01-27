Умер вице-президент РСПП

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Владимир Передерий скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, представители Передерия подтвердили эту информацию.

Как отмечается, причина смерти вице-президента РСПП пока неизвестна.

Владимир Передерий родился 22 октября 1959 года в городе Шахты. В 2003 году Передерий защитил докторскую диссертацию, а в 2009-м стал ректором Южно-Российского государственного политехнического университета. Передерий также на протяжении многих лет также являлся активным членом РСПП.