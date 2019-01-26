Россия в ООН призвала прекратить экономические меры против Венесуэлы
Постпред России при ООН Василий Небензя призвал Совбез ООН не предпринимать экономические меры в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Небензя отметил, что экономический кризис в латиноамериканской стране во многом спровоцирован внешними экономическими ограничениями со стороны ряда стран. При этом, по словам российского постпреда, именно эти государства больше всего «кричат о страданиях венесуэльского народа».
«(Предлагаем. — «Газета.Ru») воздержаться от дискриминационных экономических мер в отношении этой страны», — сказал Небензя.
23 января во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили и другие страны. Москва выразила поддержку Мадуро.
Ранее сообщалось, что МИД России потребовал положить конец вмешательству в дела Венесуэлы.