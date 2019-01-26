Банк Англии отказался выдать Мадуро золото на $1,2 млрд

Банк Англии отказался выдать венесуэльскому президенту Николасу Мадуро золотые слитки на сумму $1,2 млрд. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, соответствующее решение было принято после того, как высокопоставленные чиновники США, в том числе госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, попросили британских коллег перекрыть доступ Мадуро к активам за рубежом.

Также агентство утверждает, что резервы центробанка Венесуэлы за рубежом составляют $8 млрд. Часть из них находится в Банке Англии, о местонахождении остальной части неизвестно.