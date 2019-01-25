WP: 14 тысяч сотрудников налоговой службы США прогуляли работу из-за шатдауна

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Около 14 тыс. сотрудников налоговой службы США не явились на работу из-за приостановки работы правительства страны. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, власти США приказали 30 тыс. сотрудников ведомства вернуться на работу без оплаты.

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Как отмечается, служба может не успеть подготовиться к сезону подачи налоговых деклараций.

При этом представители налоговой службы США не стали комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что один из аэропортов Нью-Йорка парализован из-за шатдауна.