Самотлор прогнозирует рекордно низкое снижение темпа добычи, ставит задачу добраться до оставшегося 1 млрд тонн

В 2018 году «Самотлорнефтегаз» перевыполнил план по бурению, пробурив 404 скважины вместо 361 намеченной. План на 2019 год составляет 365 скважины.

Об этом «Интерфаксу» рассказал начальник управления технологии и инжиниринга бурения «Самотлорнефтегаза» Николай Бондарев.

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По его словам, перспективной является северная часть Самотлора. «В 2018 году было пробурено около 40 краевых скважин, и в этом году мы стараемся эту цифру удержать - 40-60 скважин», - уточнил он.

Предпринимаемые усилия привели к тому, что в 2018 году снижение добычи нефти на Самотлоре, согласно данным ЦДУ ТЭК, составило всего 0,3% к предыдущему году, в то время как в 2017 году добыча упала на 2,7%. В 2018 году «Самотлорнефтегаз» добыл 19,252 млн тонн нефти, что на 409 тыс. тонн выше плана.

В «Самотлорнефтегазе» говорят, что не собираются останавливаться на достигнутом.

Само же Самотлорское месторождение входит в десятку крупнейших месторождений мира с запасами более 7 млрд тонн нефти. На пике добычи - в 1980 году - оно давало почти 160 млн тонн нефти.

К настоящему времени объемы снизились в 10 раз, но из 3,5 млрд тонн извлекаемых запасов добыто только 75%, поэтому перед «Роснефтью», в общем объеме производства которой Самотлор составляет 9%, стоит задача добраться до оставшегося 1 млрд тонн.

Специалисты предприятия прогнозируют, что темп падения добычи в 2019 году будет рекордно низким за последние десятилетия.

Самотлор всегда был площадкой для опробования новых технологий повышения нефтеотдачи, и сейчас на месторождении применяются всевозможные методы: операции многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП), бурение многозабойных скважин, зарезка боковых стволов.

Для охвата труднодоступных краевых участков месторождения и там, где невозможно возведение наземной инфраструктуры, «Роснефть» реализует проект строительства скважин с большим отходом от вертикали: при забое в 6081 метр горизонтальный участок составляет 1600 метров по сравнению с 750 метрами ранее.

Для снижения обводненности скважин при МГРП «Роснефть» усовершенствовала применение скважинного оборудования и использует здесь не одноразовые, а многоразовые управляемые разрывные муфты, которые можно закрывать при высокой обводненности зоны или открывать для повторной стимуляции. Этот метод подошел для простаивающих скважины, на которых добыча традиционными способами уже невозможна или малорентабельна.

В начале недели на Самотлоре прошли испытания нового продукта - полимерного проппанта, разработанного учеными корпоративного исследовательского центра «Роснефти» - ООО «РН-ЦИР». Проппант представляет собой гранулообразный материал, который используется для закрепления трещин, создаваемых в ходе ГРП.

«Наш проппант ультралегкий, поэтому его необходимо в 2,6 раза меньше, чем обычного керамического. Если на скважине необходимо для ГРП 20 тонн керамического проппанта, то ультралегкого будет достаточного 8 тонн. Его можно качать не только в гелевом, но и в солевом растворе, который не повреждает матрицу породы», - рассказал заместитель начальника комплексной службы по управлению разработкой «Самотлорнефтегаза» Семен Кудря.

«Помимо этого у данного проппанта нейтральная плавучесть: он не тонет, не всплывает - тем самым, когда мы делаем ГРП, трещина полностью заполняется и нет оседания. Новый проппант открывает нам перспективы по вовлечению краевых зон, пропластков и пластов, которые мы пропустили ранее, в частности, на газовых скважинах», - уточнил специалист.