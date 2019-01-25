В правительстве приняли решение по дифференциации энерготарифов

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Правительство приняло окончательное решение по поводу возможного перехода на дифференцированные энерготарифы в зависимости от нормы потребления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.

По его словам, этот вопрос «закрыт».

«Гадать на кофейной гуще, вернемся мы или не вернемся [к обсуждению вопроса], бесполезно. Он закрыт», — заявил Козак.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможной дифференциации энерготарифов.