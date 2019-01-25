В ЦБ объяснили решение по отложенным закупкам валюты
В Банке России прокомментировали решение о начале отложенных закупок валюты для Минфина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В ЦБ отметили, что после возобновления регулярных закупок 15 января 2019 года ситуация на финансовом рынке России оставалась стабильной.
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«Это создало условия для начала проведения отложенных в 2018 году покупок уже с февраля текущего года», — заключили в Банке России.
Ранее сообщалось, что Банк России назвал дату возобновления отложенных покупок валюты.