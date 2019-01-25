Медведев и Пашинян обсудили экономическое сотрудничество двух стран

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его коллега из Армении Никол Пашинян обменялись мнениями по поводу сотрудничества двух стран в экономической сфере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как отмечается, встреча состоялась 25 января в Москве по просьбе армянской стороны.

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По данным пресс-службы, стороны, помимо сотрудничества в экономике, обсудили также актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и другие аспекты взаимодействия.

Ранее сообщалось, как Путин отреагировал на назначение Пашиняна премьером Армении.