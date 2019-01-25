Красноярский губернатор расхвалил подорожавшую на 5 млрд рублей Универсиаду

На Универсиаду в Красноярске потрачено более 80 млрд рублей, стало известно на заседании правительства России. Об этом сообщает Ngs24.

По словам вице-премьера Ольги Голодец, на эти средства в Красноярске построено 13 объектов инфраструктуры и 21 спортивный объект.

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«Город реально изменился к лучшему, и изменилось к лучшему настроение самих красноярцев. Я считаю, что этот морально-психологический эффект тоже является одним из важных элементов наследия Универсиады», — заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил надежду, что доклад губернатора после Универсиады «будет столь же оптимистическим, как прозвучавший».

Отмечается, что в ноябре прошлого года затраты на игры оценивались в 75 млрд руб. Из выделенных 80 миллиардов больше половины — 50 миллиардов — средства федерального бюджета. Остальное — средства краевого бюджета.