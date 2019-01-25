Опрос: более половины россиян считают трудным поиск работы после вуза

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел порос, чтобы выяснить цель обучения молодых людей в высших учебных заведениях страны. Об этом сообщается на сайте организации.

По мнению респондентов, основная задача обучения в университете заключается в превращении в профессионала (62%). Некоторые идут в вуз для поиска работы и налаживания контактов с работодателями (42%) или приобретения навыков взрослого поведения (29%). Также важны участие в студенческих организациях и творческая самореализация (14%), поиск друзей и супруга (11%) и веселое времяпрепровождение (4%).

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«За последние десять лет на 5 п.п. выросла доля тех, кто считает, что найти работу выпускнику вуза удается лишь с большим трудом (с 50% в 2009 г. до 55% в 2019 г.», — говорится в сообщении.

Уточнятся, что каждый пятый респондент не считает, что сразу после получение диплома возможно найти работу. Еще 18% думают, что для этого нужно приложить усилия, а 3% не сомневаются, что работу получить легко. При этом высокая самооценка материального положения связана с уверенностью, что можно трудоустроиться, приложив некоторые усилия.

Ранее сообщалось, что первую строчку в списке причин, заставляющих чувствовать себя несчастными, занимают материальные трудности.