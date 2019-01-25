В Госдуме ответили Киеву по поводу «неизбежного» договора с Москвой по транзиту газа
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отреагировал на слова замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о новом контракте на транзит газа в Европу через украинскую территорию. Об этом сообщает RT.
По словам Завального, с украинской стороны звучат различные заявления, при этом российская сторона старается относится к ним терпимо.
«На Украине же готовы только к ультиматумам, что сужает возможности переговорного процесса», — сказал Завальный.
Он добавил, что такой подход является ошибочным. Для Москвы имеют значение «добрососедские и взаимовыгодные» экономические отношения, а позиция Киева, скорее всего, обусловлена внутриполитическими интересами.
«Речь сейчас идет не о заключении нового контракта, а о продлении старого, потому что в таких условиях сложно договариваться», — заметил Завальный.
Ранее на Украине заявили о неизбежном заключении договора по транзиту газа с Россией.